وزير التعليم يكشف سبب عدم استخدام «مراوح السقف» في لجان الثانوية العامة

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدم استخدام مراوح سقف داخل لجان امتحانات الثانوية العامة راجع إلى توصية من وزارة الصحة والسكان، تخوفًا من أن أي آثار صحية بسبب جائحة كورونا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى أن وزارة الصحة طالبت باستخدام مراوح جانبية، وهو ما تعمل وزارة التعليم على توفيره عبر تقديم الدعم اللازم للمديريات التعليمية في كافة المحافظات.

وأكد أن إجراء امتحان الثانوية العامة على التابلت كان سيسرع من إعلان النتيجة، لكن التعامل لا يزال ورقيًّا، إذ يتم إرسال الأوراق إلى الكنترولات وتوقيع محاضر تسليم، ثم نقل الأوراق للقاهرة، كاشفًا عن أن كل مادة تحتاج أسبوع لإنهاء إجراءات تصحيحها وتجميعها بشكل كامل.