معرض الكتاب يستقبل وفدا من أسر الشهداء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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استقبل الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفدا ضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب، وبعضا من أسر الشهداء، في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تفقد الوفد خلال الزيارة مجموعة من الأجنحة بصالات العرض الرئيسية ودور النشر المشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقيادات من هيئة الكتاب.

أشاد الحضور بتنظيم المعرض، وطريقة الحجز والدخول وتقسيم الأجنحة، واتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس الكورونا، وقام أعضاء الوفد بجولة تفقدية بجناح وزارة الدفاع بالمعرض.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائب عمرو يونس أمين سر التنسيقية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب محمد عزمي عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائبة غادة علي، والدكتورة شيماء عبد الإله، وصابرين حجازي، أمين سر تنسبقية شباب الأحزاب. ومن أعضاء التنسيقية كل من جهاد سيف، ورامي عبد الباقي، وماجد طلعت، وعدد من قيادات وشباب معرض القاهرة الدولي للكتاب.