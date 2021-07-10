لن نتخلى عن حقوقنا في المياه.. أحمد موسى: وزير الري وجه رسالة طمأنة للمواطنين

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كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اللقاء الذي شارك فيه اليوم، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من الإعلاميين والمزارعين بالقناطر الخيرية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لدينا مؤسسة عريقة منذ عشرات السنوات تضم خبراء على أعلى مستوى في مجال الري».

ولفت موسى إلى أن وزير الري وجه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حقوقها في المياه، ولن تسمح بأن تنقص المياه عن أي مواطن.

وأكد موسى أن وزير الري قدم للحضور مجموعة من الخبراء من مختلف الأجيال، مستطردًا: « أحد الخبراء الشباب يدعى مصطفى السنوسي، عضو اللجنة الفنية للخبراء لا يتجاوز عمره 35 عامًا، وتحدث عن سد النهضة وكأنه موجود في إثيوبيا».