شهرزاد ذات القلب المشقوق: قراءة في شعر ديمة محمود

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بقلم الدكتور إبراهيم منصور*

فازت الشاعرة المصرية «ديمة محمود» بجائزة حلمي سالم في دورتها الثانية (٢٠٢١) جاء فوزها بديوان صغير مخطوط بعنوان «أصابع مقضومة في حقيبة» الشاعرة الفائزة مولودة عام ١٩٧٢، ولها، غير الديوان الفائز، ديوانان مطبوعان، ومجموعتين شعريتين تحت الطبع. أهدت ديمة محمود ديوانها الأول (ضفائر روح) إلى رفيق الحب والارتحال والحلم، وذكر الحب مفهوم إذا كان الزوج هو ذلك الحبيب الداعم لزوجه المستوصي بالموهبة يؤازرها ولا يدفنها، أما الارتحال والحلم، فلابد أن لهما شأنا مع «ديمة».



ستذكر «ديمة محمود» في أول قصائدها «النيل» وتذكر القمح والنبيذ والزهر، لكنها ستتوقف عند الأرحام، والأرحام لها معنيان: قريب محسوس، وبعيد يلتمس عند التراث، لكن القصيدة تتوقف عند المعنى القريب المحسوس: «لكن الولادات غالبا ما تتعثر/ ليخرج إلينا أطفال كالأقمار/ تنسينا وجوههم عذابات الوحام/ وكل الندوب وآثار الخياطة/ وبقع الآلام ووخزات الحقن الوريدية».



اللغة هي الرحم عند «ديمة محمود» فلن يجمع الشامي بفرعيه: الفلسطيني والسوري، مع المصري والسعودي، إلا رحم اللغة، رحم هو لغة الضاد، فديمة المصرية، مولودة في «أبها» بالمملكة العربية السعودية، أبوها فلسطيني وأمها سورية، تزوجت ديمة من مصري فصارت مصرية، لا يعرف كثيرون هذه التفاصيل لكني من تدقيقي في نصوصها انتزعت منها شخصيا هذه المعلومات.



أول قصيدة طويلة في ديوانها الأول عنوانها «ينَوّع قصيدة» وهي كما القصيدة الأولى وقصائد أخرى غيرها تردد أجواء الولادة، لكن الولادة هنا هي ولادة القصيدة: «أغمض عيني للمرة الثانية والثلاثين/ أستنشق نخب الوليد الجديد/ نخب القصيدة»، فالشاعرة تحب صنعتها، فنها وحياتها، والقصيدة هي حاملة فلسفة هذه الحياة، هي أم العلوم والفنون: «حين كتبت قصيدة/ مارست كل الفنون/ زرعت وحصدت/ رسمت ولونت/ صورت ونحَتّ/ رقصت وغنيت»، ليس كل ما تبوح به الشاعرة امتنانا وغناءً صافيا، بل هناك أنين وشكوى، فهذه المرة نسمع الوصف الشعري المباشر لمعاناة الأم في قصيدة «جُلْجُلَة أمي»: «كم عصرتِ ثمارك في أوعية ندوب/ لا تبرأ ولن تندثر/ ودعكتِ الملح في قروح السمع والطاعة».



وقد استغرقت القصيدة في أوصاف وأفعال، مستعينة بعلامات لغوية سيميوطيقية، من ذلك الجبل «جبل الجلجلة» في فلسطين إلى حد جعل العذاب الذي يلاحق الأم في هذه القصيدة فعلا من أفعال القتل مع سبق الإصرار والترصد: «لو استطاعوا/ حجبَ الهواء عنك لسرقوه/ لو استطاعوا قنصَ أيْضِك لأداروه/ لو استطاعوا نزع دماغك لاقتلعوه»، هل الأم هنا هي فلسطين؟ قد يكون؛ لأن فلسطين هي وطن الأجداد، وإن الترصد المذكور في القصيدة ليليق بها، فمنذ قرن من الزمان يتمامه، كان العدوان على فلسطين، (وعد بلفور ١٩١٧م) فتظل القصيدة تحمل المستوى العام في طواياها، لكنها تحمل المستوى الخاص المباشر الخاص بالأم في ذات الوقت: «أنياب الذكورة تطبِقُ عليكِ/ وتنهش ذاتك».



الشاعرة «ديمة محمود» موزعة القلب، فهل لها قلبان؟ لقد كتبت قصيدة بعنوان «شهقة بامتدادي بين قلبين» النص ينبئ عن قلب وحيد محزون، وهو كذلك موزع بين حنين وشكوى: «النعش المنصوب بين الحنين والزعتر/ يتخللني كبخور بالكهوف الغابرة/ منذ زنوبيا والمجدلية/ يشقّنِي أجزاء»، قلبان مع سيدتين، ثم قلب واحد يعاني فيتشقق أو ينشق إلى أجزاء، السيدتان من تاريخ المنطقة، من أصولها (زنوبيا ٢٤٠- ٢٧٤م ) ملكة تدمر، المنشقة على الرومان، وقبلها مريم المجدلية ( ق. الأول الميلادي) تلميذة السيد المسيح (عليه السلام) المنشقة على دين الرومان الوثني.



المتقابلات السيميوطيقية في القصيدة هي بين امرأتين وجبلين: جبل قاسيون وجبل الأربعين، حينما نطلع شمالا إلى دمشق بعد أن جئنا من الجنوب حيث تَدْمُر، ومن الغرب حيث الناصرة بلد المسيح، ثم تعطينا الشاعرة علامتين أخريين هما الدم والتراب، نعم، هناك تراب أو أرض، وهناك دم أو صبر ومقاومة، كل ذلك يحمله القلب المشقوق، ثم يظهر نهران آخران: برَدَى والعاصي، استمسكت الشاعرة بالثنائية حتى النهاية (المساء والصباح) (شهداء وأكفان) (الرصاص والجوع) (إدلب واليرموك) واليرموك هو ذلك المخيم الفلسطيني في دمشق، ثم (الملح والقمح) وأخيرا (الطاحون والبيدر) لقد أسفرت كل العلامات السيميوطيقية عن معاني ودلالات محسوسة ومعنوية، عن ذلك المعنى الذي أرادته القصيدة من البداية «انشقاق القلب العربي»، فلسطيني – مصري – سعودي- سوري، ومن الذي شق هذا القلب؟ شقته الفرقة، لكن بسكين الصهيونية، فجعلت القلب الواحد قلبين.



«بائع الوردة» قد تكون أول قصيدة، -برغم قصرها- مكتملة البناء، في هذا الديوان الأول، فبائع الوردة حالم في عالم لا يتحمل حلمه، فقد راح يبيع الوردة في حارة للسكارى، فوصموه بالعَتَه، لكنه لم ينكسر، أو أن القصيدة أرادت له ألا ينكسر، سوف يستنبت ورده في الخيال: «يبيعه ولو في المرايا/ لأشباهه من المجانين».



فإذا انتقلنا إلى الديوان الثاني للشاعرة (أشاكسُ الأفق بكَمَنْجة) قابلتنا أول قصيدة بعنوان «الوردة» حيث النَّفَس الشّعري سيطول ويمتد، فإذا كان بائع الوردة اتهم بالجنون، فإن الوردة نفسها سوف تقارف فعل الجنون علنا: «الوردةُ تمارسُ الجنس عند احتشاد الناس في الساحات العامة/ وفي ظل المهرجانات والكرنفالات/ فيلتصق طلعُ الزهرة الذَّكر بمياسم الزهرة الأنثى» تبتعد قصيد «الوردة» عن شعرية قصيدة النثر، لتلوذ بالنثر الشعري، لكن يبقى لها بعض ما تحب قصيدة النثر أن تروده من جرأة التخييل واكتناز التعبير. ونرى هذه الطريقة نفسها في قصيدة «خذلان» حيث يكون الأسلوب الإنشائي المرتكز على سؤال متكرر، هو نمط البناء الاستعاري والمفارقة في النص.



قاموس «ديمة محمود» فيه: الفراشات والورود والبرتقال والبالون والكستناء والقمح، وفيه السنونو واللوز وقوس قزح، لكن فيه أيضا المسطرة والطحلب والقنينة والأبعاد الثلاثية والرباعية، والتمثيل الضوئي، وأرخميدس، والجينات، والتباديل والتوافيق، ذلك أن الشاعرة قد درست في المجال الأكاديمي علوم الحاسبات، وقد عملت لعدة سنوات معيدة بأقسام الحاسب الآلي والرياضيات والإحصاء بكليتي التربية والعلوم الصحية بأبها في السعودية. كما كما أن ديمة تعمل معلقة وراوية صوتية (قارئة كتب صوتية) Storyteller /Narrator & Voice Over. وتعمل مؤدية دوبلاج، وتمثيل إذاعي.



سوف نرى متسعا لرؤية نسوية في شعرها فالقصيدة تولد في المطبخ والزوج يعلق على نكهة الطعام متعجبا من أن «بعض الطعام ألذ من بعض» وتقول قصيدة «فراشة» إن سبب اختلاف الطعوم والنكهات إنما هو ما يجري في المطبخ من خلط وتداخل بين عمل الطاهية وعمل الشاعرة: «لا يعلم أحد/ أن ثمة قصيدة انسكبت مني وأنا أغسل الأطباق/ وأن إعصارا من الكلمات/ اجتاحني وأنا أطهو البامية». وتجيد الشاعرة اللعب بالكلمات «هوى شِعري في صحن الحساء» ولكنها تفسد عبارة شبيهة حين تقول «لينتشل مقاطع الشِّعْر من شَعري الغجري» إذ يجب حذف لفظ الشِّعر.



في الديوان المخطوط بعنوان «بتحنان يخط برديته» قصيدة بعنوان «كنتوءيين في ظهر العالم» هنا مثلما في سائر الدواوين سنرى الموسيقى والغناء مذكورين، لكنني أعجب للشاعر إذ يسقط في بركة الكلام الشائع، هذا العنوان بدون كاف التشبيه أفضل كثيرا. هنا تقابلنا «أنشودة الفرح» قصيدة شيللرSheller (١٧٥٩-١٨٠٥م) التي لحنها بيهوفن في المقطع الرابع والأخير من السيمفونية التاسعة، كما يقابلنا الموسيقار المصري «عبده داغر» (١٩٣٦-٢٠٢١م) لكن القصيدة لا تقابل بين الألحان الشرقية والغربية، بل تقارن بين الألحان الراقصة العذبة، والأرواح المقتولة المعذبة: «من قال إن فوهة الدبابة لا تشتعل بالأغنيات/ الجنازير ها هنا تدق إيقاع الوطيس/ وأنا أحضن الغبار في حجر خيبتي/ الكعك فشل أن يحتفي بالعيد»، هذه الاستعارة التي جعلت الدبابة تطلق أغنيات من فوهتها، وتلك الاستعارة التي جعلت الكعك يحاول الاحتفاء بالعيد، كلتاهما من منبع المفارقة Irony وهذا هو مصدر الروعة في الصورة الفنية هنا، لكن المتناقضات لا تصدر عن هذا التقابل اللفظي بين الهزيمة والانتصار، وبين الأرانب والدبابات، وبين الانشطار والحضن، بل الأسلوب نفسه، الخطاب في مجموعه يعطينا صورة «القلب المشطور».



ومن هذا الديوان أيضا تلفتنا قصيدة «على القضبان» حيث تعالج «النسوية» والنسويةFeminism هنا نزعة يتبناها ذكور غالبا وإناث أيضا من ذوي الياقات الزرقاء: «سأوزع صكوك الاتهام والغفران كـ(فيمينست)/ وألعب بالتبادل دور الضحية والجلاد»، هناك تجاهل وانخراط في الموضوع النسوي، فتلك صورة لفتاة حسناء عطْلت أمُّها زواجَها، وهذه صورة لامرأة عجوز تبيع «النبق» فتتعثر وتسقط بقفتها في حفرة، وهذه صورة للرأسماليين الذين تسميهم القصيدة إقطاعيين وقد ربطوا أوهامنا بكتلهم الاسمنتية وقراهم السياحية.



إن الشعر ينافس العلم والتاريخ في محاولة تفسير العالم وفهمه، وقد رأى أرسطو أن الشعر يعالج الكلي والتاريخ يعالج الجزئي، الشعر هنا يرى الأوهام عند الاقتصاديين بنظرياتهم المتعاقبة، تتسرب النظرية الاقتصادية إلى الأم الباحثة عن الثروة فتعطل زواج ابنتها الحسناء، لابد أنها تحافظ على ثروة موروثة أو تستدعي ثروة مأمولة، والباحث النسوي الذي يجلس في «الفرندا» في جلسة نميمة لن يكون بمقدوره إلا أن يتاجر ويتكسب من بحوثه ومؤتمراته على حساب العجوز بائعة النبق المتردية في الحفرة، الأوهام لن تترك المتعلمين والمتشبثين بحياة الترف فيشغلهم أصحاب القرى السياحية عن واقعهم، لكن القصيدة تتعالى على ذلك كله: «غَيّر عتبةَ بابِك أيها المسكون بأوهام الحب والآثام/ ابنِ لك بيتا في حقول ألف ليلة وليلة/ عند شفير الجبال على مقربة من جانبي الشك واليقين».



ستذكر القصيدة «أطفال الشوارع» و«كوتة المرأة» في البرلمان، الواقع في كليته مكشوف ومخبوء، كما هي حال الحكاية في ألف ليلة وليلة، حيث تبدو شهرزاد مسلية، راغبة وجميلة، لكنها مجاهدة، تقاوم بل تقتل الجهل والتسلط، إنها مقاومة لنزعة الدماء المهدرة بغير ثمن، بالحيلة والذكاء، لا بالاحتيال والذكاوة، كما هي حال الباحث «الفيمنستي»



أما الديوان الفائز بالجائزة (أصابع مقضومة في قصيدة) ففيه تبدو محاولة الشاعرة الإمساك ببناء محكم للقصيدة، ولكن معجمها ومعاني شعرها أكدت على عالمها الشعري المتميز: الفرح، والطبيعة، والقصيدة، والمرأة في عالمها: «هنا حجر في طريق العثرة/ ترتطم به امرأة تركل المسافة/ تسحب سقف العالم في حجرها/ لا تكترث سوى/ للسناجب تُعدُّ مؤونة الشتاء»، هذا هو مدخل الديوان، قصيدة من ١٦ سطرا لم تدخل في عداد القصائد ال ٢٢، الدود والنمل والسناجب وقشور الفاكهة، من عالم الطبيعة البكر، يصنع مع التقشير وزوايا الأبواب والنارجيلة، مشهدا متمدنا، تتوسطه شهرزاد تحكي ولا تَمَلّ، فقد وصلت إلى الليلة التسعين بعد الألف، الحكمة مدعاة في عالم نصب الجهل علامة طريق، لكن القصيدة- أي الفن الصافي بصدقه وعمقه- يصبح تسبيحة لتلك المرأة: «تمشّط شَعرها في اليوم ثلاثاً وثلاثين مرّة

كلَّ مرّةٍ بقصيدة/ وترقص حتى يذوي اللّيل لما يَجِنّ التعب/ أو تعودَ ذاتُ الرداء الأحمر».



سيكون على «ديمة محمود» أن تعتني بنصوصها من حيث توزيع الكلمات على السطور، ومن حيث العناوين، ومن حيث الحواشي الشارحة، فقد تخلى الناشرون عن مهمتهم في المراجعة والتدقيق، وديمة شاعرة قاربت على سن الخمسين، لكنها لم تكتب الشعر إلا في سن الأربعين، فهذه تهنئة لها بالجائزة، وهذا ترحيب بها في صف المبدعين.

* أستاذ النقد والأدب الحديث، جامعة دمياط