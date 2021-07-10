أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية

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خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية تُعلَن خلال أسابيع

اعتمدت أمانة منطقة الرياض المخطط الإعلاني للعاصمة، الذي تم إعداده في ضوء استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، التي تضمنت عددًا من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصاداتها.

وأوضح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن المخطط الإعلاني يهدف إلى خلق قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة، تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني راعى العديد من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على هوية المدينة العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية، تتناسب مع هوية الرياض التراثية والمعاصرة، إضافة إلى تحديد العدد المناسب للوحات الإعلانية، بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المدينة.

وتابع الأمين: "المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية لمدينة الرياض، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات، تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة، وتمنع من الانتشار غير المنظَّم للوحات في الطرق والشوارع".

واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة، مزمع إعلانها خلال الأسابيع المقبلة، تهدف الأمانة من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لضخ استثمارات نوعية في مدينة الرياض.

وستعمل أمانة منطقة الرياض على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للمدينة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية، والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة.

أمانة الرياض