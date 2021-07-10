أخبار عاجلة

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
أستاذ قانون دولي: لا أستبعد نشوب نزاعًا مسلحًا حول سد النهضة -
نص كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقرارات تجميد البرلمان وموقف حاسم ضد الإخوان «فيديو» -
حصة العسيلي.. رائدة الإذاعيات في الإمارات -
أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها -
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ابن جمعة" لـ"سبق": تثبيت "سقف الوقود" يقلل من زيادة الأسعار ويخفف الأعباء على المواطن

Print
"ابن جمعة" لـ"سبق": تثبيت "سقف الوقود" يقلل من زيادة الأسعار ويخفف الأعباء على المواطن "ابن جمعة" لـ"سبق": تثبيت "سقف الوقود" يقلل من زيادة الأسعار ويخفف الأعباء على المواطن
أكد حرص القيادة على مراعاة مصالح المواطنين والمقيمين

أكد الاقتصادي وعضو مجلس الشورى سابقًا الدكتور فهد بن محمد بن جمعة لـ"سبق" أن تثبيت الوقود له مردودٌ كبير على الاقتصاد وعلى المواطن على حد سواء، من خلال استقرار أسعار المنتجات، خاصة تلك التي تحتسب التنقل ضمن أسعارها، وعلى المواطن من خلال تخفيف أعباء المعيشة عليه.

وأبان أن قيادة هذه البلاد تحرص كل الحرص على مراعاة مصالح المواطنين والمقيمين رغم الظروف الاقتصادية السائدة؛ إذ إن تثبيت أسعار البنزين، ووضعها عند سقف محدد قابل للانخفاض، يؤكد استشعارها ضرر الارتفاعات على المواطنين، وحرصها على عدم تضررهم من أية زيادات يُتوقَّع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.

وأضاف: "تثبيت أسعار البنزين عند مستواها الحالي دون تغيير، وتحمُّل الدولة الفارق في الأسعار في ظل تقلُّب أسعار النفط، له أثر اقتصادي واجتماعي على المواطن أولاً بتخفيف أعباء تكلفة المعيشة الناتجة من تضخُّم بعض أسعار المنتجات والخدمات، ويسهل عليه حركة التنقل بين مناطق ، خاصة ونحن في موسم الصيف والعطلة الصيفية".

وتابع "ابن جمعة" بأنه "على المستوى الاقتصادي هذا سيدعم الأنشطة الاقتصادية، ويقلص من تكاليف النقل والمواصلات، وكذلك مدخلات المنتجات النفطية التي تعتمد عليها بعض المصانع التجارية. وهذا سينتج منه على الأقل ثبات في أسعار المنتجات والخدمات، ويزيد من مبيعاتها؛ ما سينعكس على رفع معدل النمو الاقتصادي، ومساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر".

أسعار البنزين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا