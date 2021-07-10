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تعرض الفنان أحمد فلوكس لكثير من الانتقادات، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحه الأخير بشأن عدد زيجاته، الذي صدم به جمهوره ومتابعيه.

وأوضح فلوكس، خلال لقاء ببرنامج «et بالعربي» أن تصريحه الأخير بشأن زواجه 15 مرة، كان «تهريجا»، مبررا ذلك بأنه كان يعاني من آلام شديدة في أسنانه وكان يهرج للتخفيف مما يعانيه.

وتابع أنه لم ينزعج من الانتقادات التي تلقاها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على لقب «زير نساء»، قائلا: «هزرت خلال لقاء لي بإحدى الصحف.. وقلت على فكرة دي حاجة كويسة معرفش ليه الناس مضايقة، بهزار.. وأكملت مش يمكن يكون أكتر.. وأنا مش عايز الناس تضايق مني.. والمهم مكونش زير رجال».

وأكد فلوكس أنه ليس نادماً على قرار طلاقه من الفنانة هنا شيحة، قبل عامين لأنه عاد لزوجته وابنه وأن كفتهما الأرجح طبعا، مشيرا إلى أنه سبق أن أعلن عن تعرضه للسحر من إحدى زوجاته وأن ذلك السحر كان يؤثر عليه وعلى من حوله لكنه اعتاد الأمر وأصبح ينجو منه.

وتابع: «يقال أنني لست ملتزماً في عملي.. وهذا خطأ»، مؤكداً أنه عمل مع كثير من نجوم الوسط الفني، ومنهم محمود عبدالعزيز، وعادل إمام، ويسرا، وصلاح السعدنين وله خطوات جيدة ولم تعطله حياته الشخصية عن مسيرته الفنية.