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الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

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ضمن معسكره الإعدادي لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)

الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

دشن السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي 1 / 1 مع نظيره رومانيا، وذلك في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

كان المنتخب الروماني البادئ في التسجيل عند الدقيقة 16، وعادل النتيجة للأخضر اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1 / 1.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأخضر "الوطني" سعد الشهري 5 تبديلات في صفوف الأخضر في هذا اللقاء، من أجل الوقوف على جاهزية جميع العناصر.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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