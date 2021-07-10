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مدير «التأمين الصحي» بالأقصر: استلام وحدة طب الأسرة بالبياضية سبتمبر المقبل

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مدير «التأمين الصحي» بالأقصر: استلام وحدة طب الأسرة بالبياضية سبتمبر المقبل مدير «التأمين الصحي» بالأقصر: استلام وحدة طب الأسرة بالبياضية سبتمبر المقبل

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتذليل كافة العقبات للمشاريع القومية والمتابعة المستمرة لطلبات المواطنين، وبناء على طلبات بعض المواطنين والخاصة بتقديم الرعاية الصحية في مدينة البياضية، وبالتنسيق مع الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

من جانبه، أفاد «العربي» بأن الإستلام الابتدائى لمركز طب الأسرة بالبياضية من المقرر أن يكون الأول من سبتمبر المفبل، والذى يأتي مع استمرار تقديم خدمة طبية متميزة بوحدات طب الأسرة بالحبيل والبغدادى.

ووجه وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، الشكر على التعاون الجاد مع هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

المصرى اليوم

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