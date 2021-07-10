مدير «التأمين الصحي» بالأقصر: استلام وحدة طب الأسرة بالبياضية سبتمبر المقبل

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتذليل كافة العقبات للمشاريع القومية والمتابعة المستمرة لطلبات المواطنين، وبناء على طلبات بعض المواطنين والخاصة بتقديم الرعاية الصحية في مدينة البياضية، وبالتنسيق مع الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع التأمين الصحي الشامل بالأقصر.
من جانبه، أفاد «العربي» بأن الإستلام الابتدائى لمركز طب الأسرة بالبياضية من المقرر أن يكون الأول من سبتمبر المفبل، والذى يأتي مع استمرار تقديم خدمة طبية متميزة بوحدات طب الأسرة بالحبيل والبغدادى.
ووجه وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، الشكر على التعاون الجاد مع هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.