وضع مخطط زمنى لإنهاء المشروعات بمبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع بالأقصر

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وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، رؤساء المراكز، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة .

وعقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، اجتماعا موسعا بحضور نوابه ومسؤولى مياه الشرب والغاز والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والأبنية التعليمية والشباب والرياضة والري والتضامن الاجتماعى، بشأن بحث سبل التعاون والإسراع في معدلات التنفيذ لكل المشروعات داخل قرية النجوع وتذليل أي عقبات حتى تصبح قرية نموذجية يحتذى به على مستوى الجمهورية داخل مبادرة «حياة كريمة».

وخلال الاجتماع تم عمل محضر تنسيق أعمال بين جميع الجهات مع الالتزام بإنهاء كل الاعمال حسب الجدول الزمنى الموضح، ووجه رئيس المركز بتضافر الجهود وبذل قصارى الجهد لإنهاء الأعمال في الموعد المحدد وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.