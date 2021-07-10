مروان عسكر يحصد برونزية السباحة بالزعانف في بطولة العالم للجامعات

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حصل مروان عسكر على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق ٢٠٠ متر سباحة بالزعانف ببطولة العالم للجامعات التي أقيمت في مقاطعة تومسك بروسيا خلال الفترة من ٥ إلى ١٠ يوليو الجاري.

وقطع مروان مسافة السباق في زمن قدره دقيقة و٤٠ ثانية بفارق ثانيتين عن منافسه صاحب المركز الأول وثانية واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني، متفوقا على ٥ متسابقين آخرين من روسيا وبولندا وفرنسا.

وهنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مروان على تحقيق الميدالية البرونزية وتشريف مصر في هذا المحفل الدولي الكبير، مؤكدا على انتظار عودته لمصر من أجل تنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات حفلا كبيرا لتكريمه.