حتى 23 يوليو.. أخضر السلة ينتظم بمعسكر الرياض استعداداً للملحق الآسيوي

★ ★ ★ ★ ★

"السنحاني" اختار 14 لاعبًا لقائمة المنتخب

يفتتح لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً معسكرهم بالرياض حتى نهاية 23 يوليو الجاري، ثم يغادرون إلى الأردن للمشاركة في بطولة الملك عبدالله الدولية، ومن ثم يتوجهون إلى إندونيسيا للمشاركة في الملحق الآسيوي بجانب منتخبي فلسطين والهند اللذين يبدآن يوم 12 أغسطس القادم.

ويشرف على المنتخب يسار مختار والإداري محمد الغامدي، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعداه خلدون المولد وكريكور كركوريان، وأمير عيد المعدّ البدني, وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.

وتم اختيار 14 لاعبًا للمعسكر هم: (محمد المرواني - ومحمد السويلم - وناصر أبو جلاس - وأيوب الهوساوي - ونايف الثعلبي- وثامر أبكر- وخالد عبدالجبار - ومحمد الصقر - ومحمد هوساوي - ومثنى المرواني - وفهد السالك - ومصعب قاضي - وأسامة البرقاوي- وعلي الشبيلي).المنتخب السعودي الاتحاد السعودي لكرة السلة