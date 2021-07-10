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"الصحة" تحثُّ على التقيُّد بالتدابير الوقائية خلال المناسبات الاجتماعية

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"الصحة" تحثُّ على التقيُّد بالتدابير الوقائية خلال المناسبات الاجتماعية "الصحة" تحثُّ على التقيُّد بالتدابير الوقائية خلال المناسبات الاجتماعية

شدَّدت "الصحة" على ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وترك مسافة آمنة للحد من انتشار ، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏وفي السياق نفسه أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1177) حالة مؤكدة، وتعافي (1516) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10895) حالة، منها (1395) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (500083) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (481225) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16) حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7963) حالة -رحمهم الله جميعًا-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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