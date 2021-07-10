أخبار عاجلة

أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها -
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب -
مصطفى بكري يكشف موعد وملامح التعديل الوزاري الجديد -
أحمد موسى: جبهة تحرير تيجراي تقترب من محاصرة أديس أبابا -
بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021 -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021 -
المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا -
المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك -
يترقب بيانات هامة .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مراجعو قسم الطوارئ بـ"تخصصي الطائف" يشكون الانتظار في الخارج وقت الظهيرة

Print
"الصحة": الحالات تزايدت بسبب تحويل المستشفى الآخر لـ"كورونا"

مراجعو قسم الطوارئ بـ

شكا عدد من المراجعين ومرافقيهم تخصيص مكان للجلوس والانتظار لدخول قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز خارج المستشفى وسط الأجواء الحارة وقت الظهيرة.

وتلقت "سبق" شكوى أحد المواطنين نقل فيها استياء عدد من المراجعين لقسم طوارئ مستسفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد أن وُضعت لهم أماكن للجلوس خارج المستشفى وسط الأجواء الحارة، خصوصًا وقت الظهيرة.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يشهد زيادة في أعداد المراجعين بسبب تحويل مجمع الملك فيصل الطبي لمستشفى خاص بحالات كورونا، حيث بلغ عدد المراجعين للشهر الماضي 8913 مراجعًا بمعدل 330 مراجعًا يوميًا.

وأضاف "الحميدان" أن "من الحالات 40% حالة باردة من المفروض أن تتوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة لتقديم الخدمة لهم، ولكن يرفض الكثير منهم مراجعة المراكز؛ ما يتسبب لنا في تأخير الخدمة لمن يحتاج خدمة طارئة أو عاجلة".

مراجعو قسم الطوارئ بـ

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع