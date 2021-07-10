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وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة شكر إلى مصر من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع «تويتر».

وقالت لطيفة: «شكرا لمصر الحبيبة مصر الأم، وشكرا لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعدة بلدي تونس في هذه الظروف الصحية الصعبة.. تحيا مصر».

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت إرسال 31 طنًا و566 كيلو من المساعدات الطبية إلى دولة تونس، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي بدولة تونس الشقيقة، خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتضم شحنة المساعدات 1500 جرعة «ريمدسفير» لعلاج مرضى فيروس كورونا، و300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين طبي، فضلاً عن 200 ألف ماسك جراحي، و20 ألف ماسك عالي الكفاءة، و20 ألف علبة قفازات «لاتكس»، و100 جهاز Pulseoxymeter لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، كما تضم الشحنة (20 مضخة محاليل، 20 سرنجة محاليل، 20 شفاط، 40 مونيتور، 10 أجهزة لتوليد الأكسجين «هاي فلو نيزل»).

كانت الفنانة التونسية أطلقت في وقت سابق على «تويتر» هاشتاغ «تونس تستغيث» وقالت: «يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل إلى إحنا فيه».

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.