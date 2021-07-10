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رسالة شكر من لطيفة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.. ماذا قالت؟

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رسالة شكر من لطيفة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.. ماذا قالت؟ رسالة شكر من لطيفة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.. ماذا قالت؟

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وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة شكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في «تويتر».

وقالت: «تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكورة لبلدي الحبيب تونس في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا».

وأضافت: «أدام الله عز المملكة العربية وحفظ قيادتها وشعبها».

كانت الفنانة التونسية أطلقت في وقت سابق على «تويتر» هاشتاغ «تونس تستغيث» وقالت: «يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل إلى إحنا فيه».

ووجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، الشكر للسعودية على دعمها لتونس في مكافحة .

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

المصرى اليوم

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