استشاري تجميل تكشف عن أفضل علاج للهالات السوداء

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قالت الدكتورة سحر عجمي، أخصائي الجلدية والتجميل، إن الهالات السوداء لا يتم علاجها في كل الأحوال بالفيلر، وقد يكون هناك علاجات أخرى أفضل من الفيلر، للوصول إلى شكل أفضل للوجه.

وتابعت «عجمي»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن هناك إمكانية لإزالة الخطوط التي تظهر في الوجه مع كبر السن، من خلال حقن بعض المواد المعينة، التي تزيد من النضارة، وتؤدي إلى انتهاء التجاعيد.

ولفتت إلى أن العروق التي تظهر في الوجه من الممكن التخلص منها من خلال البوتكس، وتؤدي إلى نتيجة مهمة للغاية، موضحة أن البوتكس من الممكن استخدامه في الرقبة لشد الترهلات الموجودة، والظهور بشكل مختلف تمامًا.