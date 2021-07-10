أخبار عاجلة

أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها -
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب -
مصطفى بكري يكشف موعد وملامح التعديل الوزاري الجديد -
أحمد موسى: جبهة تحرير تيجراي تقترب من محاصرة أديس أبابا -
بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021 -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021 -
المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا -
المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك -
يترقب بيانات هامة .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء معسكر كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج بمشاركة 954 طالب وطالبة

Print
بدء معسكر كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج بمشاركة 954 طالب وطالبة بدء معسكر كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج بمشاركة 954 طالب وطالبة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة سوهاج فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بالجامعة، تحت شعار «خدمة وتنمية»، والذي يقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، في الفترة من ١٠ حتي ١٥ يوليو الجاري.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، إن كلية التربية الرياضية من الكليات الرائدة في مجال تنظيم المعسكرات، والذى يمثل أحد الفعاليات الرئيسية لخطة الأنشطة الطلابية بالكلية، موضحاً أن المعسكرات هي إحدى الوسائل الهامة لاكتساب المهارات وثقل وتكوين شخصية الطالب وتعوده على تحمل المسئولية، كما أنها وسيلة إيجابية لشغل أوقات الفراغ وخلق فرصة للإندماج مع الأفراد وحب العمل الجماعي، فضلا عن المساهمة في تنمية مهارات القيادة والتبعية وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين، وحب العمل التطوعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعى عميد الكلية، أن المعسكر يشارك به ٩٥٤ متدربا من الفرقة الأولى بالكلية، منهم ٦١٤ طالب و٣٤٠ طالبة، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة ضد ، والتنبيه على استخدام وسائل التطهير والتعقيم باستمرار طوال فترة المعسكر، منوها بأنه تم تقسيم الطلاب إلى ٣ أفواج، وتقسيم كل فوج إلى معسكريين فرعيين لتحقيق التباعد الإجتماعى وتقليل التجمعات، مع تخصيص لجنة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل يومي.

وقال الدكتور عباس مطر رئيس المعسكر، أن فعاليات البرنامج التدريبي للمعسكر تتضمن العديد من الأنشطة الخدمية التي تشمل تجميل مباني الجامعة وطرقاتها ومداخلها وأبوابها، إلى جانب أعمال التشجير والدهانات والنظافة والصيانة، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يضم أيضاً عدد من المحاضرات التثقيفية التوعوية الهامة للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية الطارئة، وإصابات الملاعب وطرق الوقاية من الأمراض والفيروسات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع