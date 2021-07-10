بدء معسكر كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج بمشاركة 954 طالب وطالبة

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بدأت جامعة سوهاج فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بالجامعة، تحت شعار «خدمة وتنمية»، والذي يقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، في الفترة من ١٠ حتي ١٥ يوليو الجاري.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، إن كلية التربية الرياضية من الكليات الرائدة في مجال تنظيم المعسكرات، والذى يمثل أحد الفعاليات الرئيسية لخطة الأنشطة الطلابية بالكلية، موضحاً أن المعسكرات هي إحدى الوسائل الهامة لاكتساب المهارات وثقل وتكوين شخصية الطالب وتعوده على تحمل المسئولية، كما أنها وسيلة إيجابية لشغل أوقات الفراغ وخلق فرصة للإندماج مع الأفراد وحب العمل الجماعي، فضلا عن المساهمة في تنمية مهارات القيادة والتبعية وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين، وحب العمل التطوعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعى عميد الكلية، أن المعسكر يشارك به ٩٥٤ متدربا من الفرقة الأولى بالكلية، منهم ٦١٤ طالب و٣٤٠ طالبة، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا، والتنبيه على استخدام وسائل التطهير والتعقيم باستمرار طوال فترة المعسكر، منوها بأنه تم تقسيم الطلاب إلى ٣ أفواج، وتقسيم كل فوج إلى معسكريين فرعيين لتحقيق التباعد الإجتماعى وتقليل التجمعات، مع تخصيص لجنة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل يومي.

وقال الدكتور عباس مطر رئيس المعسكر، أن فعاليات البرنامج التدريبي للمعسكر تتضمن العديد من الأنشطة الخدمية التي تشمل تجميل مباني الجامعة وطرقاتها ومداخلها وأبوابها، إلى جانب أعمال التشجير والدهانات والنظافة والصيانة، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يضم أيضاً عدد من المحاضرات التثقيفية التوعوية الهامة للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية الطارئة، وإصابات الملاعب وطرق الوقاية من الأمراض والفيروسات.