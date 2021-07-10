البرازيل ضد الأرجنتين.. 5 معارك ثنائية تحسم «كلاسيكو الأرض» في نهائي كوبا أمريكا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة العالمية كلاسيكو الأرض بين منتخب البرازيل وغريمه التقليدي الأرجنتيني، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أرضية ملعب ماراكانا الشهير، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

تتطلع البرازيل للاحتفاظ بكأس كوبا أمريكا مرة أخرى، بينما تأمل الأرجنتين في إنهاء الجفاف الذي دام 28 عامًا في المسابقة، وتتويج ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم العالمية بأول بطولة قارية له في تاريخه.

دخلت البرازيل البطولة كمُرشح للقب وشقوا طريقهم إلى النهائيات. لقد تأهلوا من قبل تشيلي وبيرو في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي ولم يتمكنوا من تسجيل سوى هدف في كل مباراة.

هزمت الأرجنتين كولومبيا في نصف النهائي بركلات الترجيح بفضل بعض بطولات إميليانو مارتينيز. أمثال ليونيل ميسي ولوتارو مارتينيز ورودريجو دي بول وجويدو رودريجيز، كلهم في حالة جيدة.

على هذا النحو، يعد نهائي كوبا أمريكا 2021 بالإثارة.

دعونا نلقي نظرة على خمس معارك رئيسية يمكن أن تحدد بطل كوبا أمريكا 2021:

5- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين)- ماركينيوس (البرازيل).

كان المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في حالة جيدة في كوبا أمريكا 2021. سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في جميع المباريات الثلاث الأخيرة للألبيسيليستي ولعب ببراعة إلى جانب ليونيل ميسي.

كان ماركينيوس عُنصر هام في خط الدفاع كما كان دائمًا بالنسبة للبرازيل في هذه البطولة. ومع ذلك، سيكون من الإنصاف القول إنه لم يواجه مُنافسين أقوياء مثل الأرجنتين.

سيكون ماركينيوس حذرًا أمام مارتينيز، الذي يتطلع دائمًا إلى التفوق على المدافعين. بدعم من بقية زملائه أمثال ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ولو سيلسو، لذلك لن يتمتع ماركينيوس بأمسية سهلة على الاطلاق.

4- جويدو رودريجيز (الأرجنتين)- لوكاس باكيتا (البرازيل)

كان جويدو رودريجيز أحد أكثر لاعبي الأرجنتين ثباتًا في هذه البطولة. لقد قام بعمل جيد في خط الوسط الدفاعي ولكن سيكون لديه مهمة كبيرة في محاولة لاحتواء خطورة لاعب خط الوسط البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا.

وجدت البرازيل وسيلة نادرة للتهديف في لوكاس باكيتا. لقد سجل الآن هدف الفوز للسيليساو في المباريات المتتالية. كان باكيتا ممتازًا في نصف النهائي ضد بيرو وساعد منتخب بلاده على الفوز والوصول إلى المباراة النهائية.

3- جيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين)- كاسيميرو (البرازيل)

وضع جيوفاني لو سيلسو تحولاً في نصف النهائي ضد كولومبيا. لقد كان حضورًا مبدعًا في وسط ملعب لرجال ليونيل سكالوني وتمكن من لعب بعض الكرات القاتلة لأمثال ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز.

قدم لو سيلسو بطولة جيدة وكان أداءً بارزًا للأرجنتين. يُنصح سكالوني ببقائه لاعبًا أساسيًا لأنه يساعد فريقه على تحقيق التوازن المناسب في خط الوسط.

سيواجه لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير مدمرة ريال مدريد كاسيميرو. قدم لاعب خط الوسط الدفاعي البرازيلي بطولة جيدة أيضًا وكان في قلب كل شيء جيد قدمته البرازيل ضد بيرو.

سيحتاج كاسيميرو إلى أن يكون في صدارة مستواه من أجل مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه.

2- نيمار جونيور (البرازيل)- جيرمان بيزيلا (الأرجنتين)

كان نيمار جونيور أفضل لاعب للبرازيل في كوبا أمريكا 2021 وسيكون بلا شك بمثابة مصدر القوة ضد الأرجنتين أيضًا. كان مهاجم باريس سان جيرمان في أفضل حالاته، وتخطى المدافعين واستحضر بعض التمريرات الممتازة.

وصنع هدف لوكاس باكيتا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 ضد بيرو. نيمار هو ثاني أنجح مراوغ في البطولة بعد ميسي. لديه أيضًا هدفان وثلاثة تمريرات حاسمة باسمه أيضًا.

كان قلب الدفاع الأرجنتيني الألماني بيزيلا جيدًا في تمركزه وتمكن من الصمود أمام بعض المهاجمين الجيدين. لكن نيمار جونيور هو بلا شك اللاعب الأكثر تهديدًا الذي سيواجهه في البطولة وسيحتاج إلى أن يكون في حالة تأهب قصوى طوال المباراة.

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين)- تياجو سيلفا (البرازيل).

ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم العالمية، سيرفض إنهاء مسيرته المهنية دون أن يفوز بألقاب كبيرة مع الأرجنتين وقد قدم أفضل ما لديه في كوبا أمريكا 2021. يتصدر نجم برشلونة حاليًا جدول التهديف بأربعة أهداف ويحتل قمة التمريرات الحاسمة برصيد خمسة أهداف باسمه.

كان ميسي في حالة رائعة طوال المسابقة، والآن سيتوجب عليه مواجهة تياجو سيلفا أحد أقوى المُدافعين في العالم بالوقت الحالي.

قدم سيلفا أداءً رائعاً في نصف النهائي ضد بيرو. سيريد تيتي من قلب دفاعه ألا يسمح بأي مجال على الإطلاق لليونيل ميسي لأنه يعرف فقط كيف خطورة ذلك. قد تكون هذه هي المعركة التي تحدد أبطال هذه النسخة من البطولة القارية.