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فيلم «The butler» في مركز الثقافة السينمائية الأربعاء

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فيلم «The butler» في مركز الثقافة السينمائية الأربعاء فيلم «The butler» في مركز الثقافة السينمائية الأربعاء

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يواصل مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، نشاطه وعروضه السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، بإقامة (أمسية سينمائية) يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الحالى الساعة 6 مساء.


وتتضمن الأمسية عرض الفيلم الأمريكى (The butler) بطولة فورست ويتكر- أوبرا وينفرى- ديفيد بانر اخراج/ لى دانييلز.

ويذكر ان الفيلم حصل على عدة جوائز، جائزة الرابطة الوطنية الامريكية لتنمية الملونيين لافضل ممثل مساعد(فورست ويتكر ) وجائزة نقابة ممثلى الشاشة عن الاداء المتميز من قبل الممثلين في السينما.

والدعوة عامة للجمهور والسينمائيين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواقية لفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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