محافظ المنيا عن حركة تنقلات المحليات: لضخ دماء جديدة تحقق التنمية الشاملة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء اسامة القاضي ، محافظ المنيا، أن حركة المحليات التي أصدرها اليوم، شملت تعيين نواب رؤساء مجالس المراكز والمدن، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حيث تم تعيين 23 قيادة لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، وكذلك تعيين 15 نائبا للمراكز والمدن.

وقد شملت حركة التغييرات عدد من قيادات المحليات، تعد هي الأكبر من نوعها، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل، ورفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرا.

وشدد المحافظ، على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين