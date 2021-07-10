«الصبروط» يتفقد مراكز الشباب في بنها وطوخ (صور)

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تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عددا من مراكز الشباب في إدارتي شباب بنها وطوخ وشملت المتابعة مركز شباب مشتهر التابع لإدارة شباب طوخ الذي تبين من المتابعة ومراجعه حضور العاملين غياب بعض العاملين بالمركز بينما تبين التزام العاملين بمركز شباب منشية مشتهر.

وفي مركز شباب ميت كنانة التقط الصبروط عدد من الصور التذكارية مع لاعبي أكاديمية الكرة أثناء مرانهم حيث شجعهم على الأداء الجيد والتدريب الدؤوب كما شملت المتابعة ايضا مركز شباب الحصة الذي وجده مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب جميع العاملين.

وفي إدارة شباب بنها شملت المتابعة مركز شباب كفر الحصة الذي وجده مغلقا في اوقات العمل الرسمية ومركز شباب منشأة بنها وجده مفتوح في ظل غياب عدد من العاملين بينما وجد مركز شباب عزبة زكي مفتوح ويمارس نشاطه.

وشملت المتابعة أيضا مركز شباب سندنهور وحضر وكيل وزارة الشباب والرياضة اجتماع مجلس الإدارة بالمركز وتبادل الحديث مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة العديد من الموضوع المطروحة للنقاش وسبل حلها.

وفى نهاية الجولة قرر الصبروط إحالة العاملين المتغيبن عن العمل للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك مؤكدا استمرار عمليات المتابعة الميدانية المفاجأة لمراكز الشباب.

الصبروط يتفقد مراكز الشباب في بنها وطوخ

الصبروط يتفقد مراكز الشباب في بنها وطوخ

الصبروط يتفقد مراكز الشباب في بنها وطوخ