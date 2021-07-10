لعدم إنجابهما أكثر من طفلين.. الأمير هاري وزوجته ينالان تكريما

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حصل الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميجان ماركل، على تكريم خاص بسبب قرارهما بالاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.

وتم تسمية هاري وميغان بأنهما «قدوة بيئية» من جانب منظمة (الكثافة السكانية مهمة)، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تقوم بحملات من أجل «مجموعة بشرية مستدامة»، بحسب صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.

وقال متحدث باسم المنظمة مع اختيارهما وإعلان عزمهما على قصر أسرتهما على شخصين، يساعد «دوق ودوقة ساسكس» في ضمان مستقبل أفضل لأطفالهما وتقديم نموذج يحتذى به للعائلات الأخرى».

وأضاف المتحدث باسم المنظمة: «نشيد بالدوق والدوقة لاتخاذهما هذا القرار المستنير، وللتأكيد على أن الأسرة الصغيرة هي أيضا أسرة سعيدة».

ومنحت المنظمة جائزة إلى 10 متلقين تقديرا لجهودهم للاحتفال باليوم العالمي للسكان التابع للأمم المتحدة، ومنحت المنظمة كل فائز 500 جنيه إسترليني للتبرع لمؤسسة خيرية من اختيارهم.

وكان الأمير هاري قال في حوار سابق له مع مجلة «فوغ» أنه سيكون لديه وزوجته ميجان ماركل طفلان «كحد أقصى».