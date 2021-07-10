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انتشال جثة شاب من النيل في قنا

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انتشال جثة شاب من النيل في قنا انتشال جثة شاب من النيل في قنا

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انتشل الأهالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السبت، جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بانتشال جثة شاب في العشرينات من العمر، مجهول الهوية، من نهر النيل بجزيرة الحمودي، التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن الجثة لشخص مجهول الهوية، يرتدي بنطلونا أسودا وتيشرت، وليس لديه أي إثباتات على هويته.

تم تسليم الجثة للأجهزة الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي كلفت فريق البحث من كشف غموض الواقعة.

المصرى اليوم

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