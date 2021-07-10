تجديد حبس 4 متهمين متورطين في قضية «عنتيل الصعيد»

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قرر المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، السبت، تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطهم في قضية «عنتيل الصعيد»، والمتورط فيها «أمجد. و. ز»، 45 سنة، مقيم بمدينة بني مزار، ويدير مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس، لتورطهم في قضية الزنا، ونشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية.

كانت النيابة الكلية بشمال المنيا، برئاسة محمود سعد، رئيس النيابة، وأحمد زهران، وكيل النيابة، قد أجرت تحقيقات موسعة، مع المتهم بممارسة الرذيلة والمعروف إعلاميا بـ«عنتيل بني مزار» و4 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية.

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيان قالت فيه إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهم له والاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق أنه تم القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفي وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.