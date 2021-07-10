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الإعدام شنقا لمزارع وعامل قتلا جارهما بسبب خلافات مالية في قنا

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الإعدام شنقا لمزارع وعامل قتلا جارهما بسبب خلافات مالية في قنا الإعدام شنقا لمزارع وعامل قتلا جارهما بسبب خلافات مالية في قنا

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي، السبت، بمعاقبة عامل ومزارع بالإعدام شنقا لقيامهما بقتل جارهما لوجود خلافات مالية بينهم.

تعود أحداث القضيه إلى 13 سبتمبر الماضي، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع محمود عبدالستار إبراهيم، إثر إصابته بطلقات ناريه في قرية هو بنجع حمادي.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن مرتكبا الحادث هما وليد أمين، مزارع، وشهرته "وليد العكرون"، وعمرو أمين، عامل، حيث تربصا للمجني عليه أثناء خروجه من منزله وأطلقا عليه وابلا من الأعيرة النارية وقتلاه لوجود خلافات مالية بينهم.

تم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات نجع حمادي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقضت بمعاقبتهما بالإعدام شنقا.

المصرى اليوم

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