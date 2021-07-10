أخبار عاجلة

أحمد موسى: جبهة تحرير تيجراي تقترب من محاصرة أديس أبابا -
بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021 -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021 -
المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا -
المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك -
يترقب بيانات هامة .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
«مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج» تناقش إنشاء وحدة طبية آمنة للمعنفات -
رسائل ساخنة من محمد مجدي أفشة بعد فوز الأهلي على الإنتاج -
عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الخطيب يجتمع مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية

Print
الخطيب يجتمع مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية الخطيب يجتمع مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي، بشركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية، للبدء ‏في تنفيذ المرحلة الأولى لخطط العمل وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده. كما تم استعراض ‏الجوانب المتعلقة بتنظيم تمويل المنشآت الرياضية التي أقرها مجلس إدارة الشركة.‏

وذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الأهلي التي اعتمد فيها خطط العمل المقدمة من شركات ‏الأهلي لكل من: كرة القدم، والمنشآت الرياضية، والخدمات الرياضية.‏

كان الخطيب قد تسلم جائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية في المسئولية المجتمعية التي منحها له الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود.

كان وفد من الاتحاد العربي، برئاسة أشرف محمود، وضم كلا من الدكتور أحمد سعد الشريف من الإمارات، ومحمد إسماعيل من البحرين، وعبداللطيف المتوكل من المغرب، وحسن شرارة من لبنان، والدكتورة سبأ جرار من فلسطين، وأيمن بدرة الأمين العام من ، قد حضر افتتاح الصالون الثقافي للنادي الأهلي وسلم الجائزة لرئيس النادي الأهلي.

وجاء قرار الاتحاد العربي على ضوء ما قام به مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من مبادرات مجتمعية في دعم العديد من الجهات، منها مستشفى سرطان الأطفال ومستشفى بهية، وتكريم أبناء عدد من شهداء الجيش والشرطة، وإقامة معارض لرعاية الأسر وللتوظيف، وأنشطة لأبناء دور الأيتام.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا

المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا

المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك

المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك