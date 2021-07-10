الخطيب يجتمع مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية

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اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي، بشركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية، للبدء ‏في تنفيذ المرحلة الأولى لخطط العمل وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده. كما تم استعراض ‏الجوانب المتعلقة بتنظيم تمويل المنشآت الرياضية التي أقرها مجلس إدارة الشركة.‏

وذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الأهلي التي اعتمد فيها خطط العمل المقدمة من شركات ‏الأهلي لكل من: كرة القدم، والمنشآت الرياضية، والخدمات الرياضية.‏

كان الخطيب قد تسلم جائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية في المسئولية المجتمعية التي منحها له الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود.

كان وفد من الاتحاد العربي، برئاسة أشرف محمود، وضم كلا من الدكتور أحمد سعد الشريف من الإمارات، ومحمد إسماعيل من البحرين، وعبداللطيف المتوكل من المغرب، وحسن شرارة من لبنان، والدكتورة سبأ جرار من فلسطين، وأيمن بدرة الأمين العام من مصر، قد حضر افتتاح الصالون الثقافي للنادي الأهلي وسلم الجائزة لرئيس النادي الأهلي.

وجاء قرار الاتحاد العربي على ضوء ما قام به مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من مبادرات مجتمعية في دعم العديد من الجهات، منها مستشفى سرطان الأطفال ومستشفى بهية، وتكريم أبناء عدد من شهداء الجيش والشرطة، وإقامة معارض لرعاية الأسر وللتوظيف، وأنشطة لأبناء دور الأيتام.