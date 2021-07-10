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الاتحاد السكندري يفاوض بيراميدز للتعاقد مع جون أنطوي

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الاتحاد السكندري يفاوض بيراميدز للتعاقد مع جون أنطوي الاتحاد السكندري يفاوض بيراميدز للتعاقد مع جون أنطوي

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دخل جون أنطوى مهاجم نادي بيراميدز اهتمامات الاتحاد السكندري للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بناءً على رغبة العميد حسام حسن المدير الفني للفريق الأخضر.

ويحظى أنطوى بثقة حسام حسن، وزاد من فرص انتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر حالة التجاهل التى يلقاها فى بيراميدز، خاصة بعد قدوم المدرب اليوناني تاكيس جونياس.

ويأتى التفكير في جون أنطوي لتعويض هروب الجامايكي روماريو ويلياميز مهاجم زعيم الثغر الذي تمرد على العودة للنادي بعد المشاركة في معسكر منتخب بلاده قبل شهر ونصف.

المصرى اليوم

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