جالاتا سراى يكثف محاولاته لتجهيز مصطفى محمد لمواجهة إيندهوفن الهولندي

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غاب اللاعب المصري مصطفى محمد، عن مباراة فريقه جالاتا سراي التركي الودية، اليوم السبت، أمام قاسم باشا.

وفاز جالاتا سراي في الشوط الأول من اللقاء الودي بنتيجة 3-1 على قاسم باشا، وسجل الأهداف كريم أكتورك أوغلو وأجولكان تشاجلايان وآيتاك كارا.

ولم يشارك مصطفى محمد في ظل عدم اكتمال جاهزيته البدنية، نظرا لإصابته في كاحل القدم.

ويسعى مصطفى محمد للحاق بمباراة جالاتا سراي ضد إيندهوفن الهولندي المقررة يوم 20 يوليو الجاري، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر جالاتا سراي الإبقاء على مصطفى محمد وعدم السماح له بخوض أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر خلال الفترة بين 22 يوليوز الجاري إلى 7 أغسطس المقبل.

يشار إلى أن مصطفى محمد يلعب معارا مع جالاتا سراي لنهاية الموسم المقبل، ويحق للفريق التركي تفعيل بند شراءه نهائيا قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.