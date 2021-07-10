"الخطوط الحديدية" تحقق حماس طفلة نشر والدها مقطعًا لها وهي تركض لرؤية "قطار الحرمين"

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وجهت لها دعوة لتعيش تجربة القطار من قرب وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن

حققت الخطوط الحديدية السعودية "سار" حماس طفلة وعفويتها لرؤية قطار الحرمين الشريفين على أرض الواقع.

وكانت الطفلة "جابرة" ظهرت في مقطع فيديو وثقه والدها وهي تركض بحماس من سطح بيتها لرؤية قطارين يمران من سكة الحديد القريبة من بيت والدها وهي تقول بعفوية: "قطار الحرمين جاء".

وقالت "سار": "حماس جابرة وعفويتها لشوفة القطار من سطح بيتها، حفزنا نوجه لها دعوة عشان تعيش تجربة القطار من قرب، وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن، ونتمنى أن تبقى زيارتها إحدى أجمل ذكريات طفولتها السعيدة".

وبدعوة من مسؤولي "سار"، حضرت الطفلة "جابرة" برفقة والدها إلى محطة قطار الحرمين الشريفين، لرؤية القطار عن قرب، وحظيت باحتفاء طاقم القطار بها، والتقطت صوراً من مقعد الكابتن، وتعرفت على تفاصيل القطار".

وكان والدها قال عبر حسابه في "تويتر": "‏ما شاءالله، تبارك الله، فرحة ابنتي برؤية مرور ‎قطار الحرمين في الاتجاهين، الله يحفظها لنا". (

حماس جابرة 👧🏻 وعفويتها لشوفة القطار من سطح بيتها 🏠 حفزنا نوجه لها دعوة عشان تعيش تجربة القطار من قرب 🚄 وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن 👨🏻‍✈️، ونتمنى أن تبقى زيارتها إحدى أجمل ذكريات طفولتها السعيدة✨🎊 https://t.co/pPWZMh5UvQ pic.twitter.com/c8lpxVAVQm — الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) July 10, 2021

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