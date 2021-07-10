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الجيش اليمني يكبِّد الحوثيين قتلى وجرحى أثناء كسر هجماتهم في البيضاء

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الجيش اليمني يكبِّد الحوثيين قتلى وجرحى أثناء كسر هجماتهم في البيضاء الجيش اليمني يكبِّد الحوثيين قتلى وجرحى أثناء كسر هجماتهم في البيضاء
أجبر عناصر الميليشيا على الفرار تاركين عتادهم

الجيش اليمني يكبِّد الحوثيين قتلى وجرحى أثناء كسر هجماتهم في البيضاء

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجمات معادية، شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا على مواقع عسكرية في أطراف مديريتَي الزاهر والبيضاء بمحافظة البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش والمقاومة تصدت بكل بسالة لهجوم شنته الميليشيا الحوثية في منطقة الحبج بمديرية الزاهر.

وأضاف بأن المعركة انتهت بفرار عناصر الميليشيا بعد تكبُّدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيَّن المصدر أن الجيش والمقاومة أفشلا هجوما لميليشيا الحوثي على أحد المواقع شرق مديرية البيضاء المحاذية لمديرية الصومعة، وأجبرا مَن تبقى من عناصرها على التراجع والفرار مخلفين عتادهم وجثث قتلاهم.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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