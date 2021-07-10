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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوفود التي عبرت عن رؤيتها بشأن سد النهضة الإثيوبي في جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي، تفضل الحلول التفاوضية والدبلوماسية وهو ما يطلبه مصر والسودان.

وأشار زكي، خلال لقاء خاص ببرنامج «من القاهرة» عبر فضائية «سكاي نيوز»، إلى أن المشكلة التي تعاني منها مصر والسودان هو التعنت الإثيوبي، لافتا إلى أن هناك تباينات بين أعضاء مجلس الأمن، ومن الممكن أن يكون هناك مزيد من الاتصالات مع أعضاء المجلس.

وأضاف: «من المبكر قليلا أن نجزم بطبيعة الوضع داخل المجلس حاليا.. الجانبان المصري والسوداني يمتلكان قراءة جيدة لمواقف أعضاء المجلس.. لم يفاجئني الموقف الروسي على المستوى الشخصي»، منوها بأن الأمر ليس سهلا بالنسبة لروسيا.