مجموعة العشرين تدعو دول العالم لتجنب فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا

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دعت رئاسة مجموعة العشرين، دول العالم إلى تجنب فرض قيود جديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19».

من جانبه قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، إن السلالات المتحورة من فيروس كورونا تمثل مصدر قلق بالغ للاقتصاد العالمي، لذلك هناك ضرورة لتجنب العالم فرض قيود جديدة على حياة الناس لمواجهة الوباء، مضيفا خلال مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في البندقية: «نتفق جميعا أنه ينبغي أن نتجنب فرض قيود جديدة على حركة المواطنين وأسلوب حياة الناس».

ويشكل أعضاء مجموعة العشرين ما يزيد على 80 %من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 % من التجارة العالمية و60% من سكان كوكب الأرض، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.