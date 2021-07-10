بداية من الغد.. شروط الاستفادة من مبادرة إحلال الميكروباص بأخرى جديدة تعمل بالغاز

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أعلن الدكتور أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، شروط إحلال الميكروباص، بمبادرة إحلال السيارات، موضحًا أنه سيتم بداية من غد الأحد تلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

أوضح «عبدالرازق» خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال الميكروباص، ليتعرف على الأسعار والماركات والأقساط الشهرية التي تتناسب مع سن المتقدم.

قال المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن شروط إحلال الميكروباص، وهي كالتالي: أن يكون عمر المتقدم بين 21 إلى 65 عامًا، وأن السيارة لم يمر عليها 20 عامًا، وأن تكون باسم صاحبها، والرخصة سارية، وأن يكون من إحدى محافظات المرحلة الأولى (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر).