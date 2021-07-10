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الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين

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الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، بأن الرئيسين بحثا العلاقات من كافة النواحي، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتطويرها.

وكان قد عقد الرئيسين لقاءً ثنائيا وأخر على مستوى الوفود في إسطنبول.

وضم الوفد التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ووصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس تركيا، منذ أمس الجمعة، في زيارة تستمر 3 أيام، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصرى اليوم

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