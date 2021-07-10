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موسيمانى يضم السولية وأجايي لقائمة الأهلي لمباراة المقاصة

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موسيمانى يضم السولية وأجايي لقائمة الأهلي لمباراة المقاصة موسيمانى يضم السولية وأجايي لقائمة الأهلي لمباراة المقاصة

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:

محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

المصرى اليوم

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