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أجرى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اتصالا هاتفيا بطارق السيد المدير الفني لفريق النصر للاستفسار منه عن مستوى محمد ناصر مودي لاعب وسط الفريق تمهيدا لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن مودي من مواليد 2001 ويلعب في مركزي لاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب وظهر بمستوى جيد مع النصر في الفترة الأخيرة.

وقام المدير الفني لفريق النصر بإرسال فيديوهات لبعض مباريات اللاعب مع النصر لحسين السيد ليتم عرضها على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لحسم إمكانية ضمه للقلعة البيضاء في الموسم المقبل.‏