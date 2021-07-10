أخبار عاجلة

أحمد موسى: جبهة تحرير تيجراي تقترب من محاصرة أديس أبابا -
بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021 -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021 -
المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا -
المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك -
يترقب بيانات هامة .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
«مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج» تناقش إنشاء وحدة طبية آمنة للمعنفات -
رسائل ساخنة من محمد مجدي أفشة بعد فوز الأهلي على الإنتاج -
عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وادي دجلة يدخل صراع التعاقد مع مروان محسن

Print
وادي دجلة يدخل صراع التعاقد مع مروان محسن وادي دجلة يدخل صراع التعاقد مع مروان محسن

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة ناديه لرحيل نجم الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب المدرب الجنوب إفريقي، برحيل مروان محسن مهاجم الفريق، عن ملعب التتش لمدة موسم على سبيل الإعارة، من أجل استعادة مستواه الفني، وكان نادي وادي دجلة، طالب بالحصول على توقيع مروان محسن لمدة موسم على سبيل الإعارة، خاصةً أنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني.

وابتعد مروان محسن عن قيادة هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وأصبح بديلًا لـ محمد شريف، بسبب تراجع مستواه الفني وعدم قدرته على استغلال كل الفرص المتاحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها

أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

مصطفى بكري يكشف موعد وملامح التعديل الوزاري الجديد

مصطفى بكري يكشف موعد وملامح التعديل الوزاري الجديد

أحمد موسى: جبهة تحرير تيجراي تقترب من محاصرة أديس أبابا

أحمد موسى: جبهة تحرير تيجراي تقترب من محاصرة أديس أبابا