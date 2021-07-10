التشكيل المتوقع لمواجهة البرازيل والأرجنتين فى نهائى كوبا أمريكا

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تلتقي البرازيل المضيفة مع غريمتها التقليدية الأرجنتين في مباراة مرتقبة فجر غد الأحد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، وتقام المباراة فجر الأحد، في الساعة الثانية صباحا حسب توقيت مصر.

ويبحث المنتخب البرازيلي عن اللقب الثاني على التوالي في كوبا أمريكا، بينما يريد ليونيل ميسي الفوز بأول لقب له مع الأرجنتين في البطولة القارية.

وتوقعت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن يعتمد مدربا المنتخبين على التشكيل التالي:

البرازيل

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في الدفاع: دانيلو- ماركينيوس- تياجو سيلفا- رينان لودي.

في خط الوسط: كاسيميرو- فريد- لوكاس باكيتا.

في خط الهجوم: إيفرتون- نيمار- ريتشارليسون.

الأرجنتين

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

في خط الدفاع: مولينا- جيرمان بيزيلا- نيكولاس أوتاميندي- نيكولاس تاجليافيكو.

في خط الوسط: دي باول- رودريجيز- باريديس.

في خط الهجوم: ميسي- لاوتارو مارتينيز- نيكولا جونزاليس.