أخبار عاجلة

أحمد موسى: جبهة تحرير تيجراي تقترب من محاصرة أديس أبابا -
بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021 -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021 -
المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا -
المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك -
يترقب بيانات هامة .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
«مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج» تناقش إنشاء وحدة طبية آمنة للمعنفات -
رسائل ساخنة من محمد مجدي أفشة بعد فوز الأهلي على الإنتاج -
عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مصطفى فتحي وعمر السعيد يقربان حسام حسن من صفوف

Print
مصطفى فتحي وعمر السعيد يقربان حسام حسن من صفوف الزمالك مصطفى فتحي وعمر السعيد يقربان حسام حسن من صفوف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم مسؤولي نادي عرضا جديدا لنظرائهم في نادي سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق والمعار حاليا في الدورى الليبي.

وجاء ذلك عقب دخول مسئولي نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر من أجل حسم انتقال حسام حسن إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته وعودته مجددا للدوري المصري.

وعرض مسؤولى نادي الزمالك الحصول على خدمات حسام حسن مقابل انتقال عمر السعيد لصفوف سموحة ،بالإضافة إلى مقابل مادي بسيط، فيما كانت رغبة مسؤولي سموحة هي الحصول على خدمات مصطفى فتحى المعار إلى صفوف سموحة في الوقت الحالي بالإضافة إلى قيمة مالية مناسبة للاستغناء عن خدمات حسام حسن.

وينتظر مسؤولى نادي سموحة الرد النهائي من الزمالك لحسم انتقال اللاعب بصفة نهائية خصوصا في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية

عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة