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قدم مسؤولي نادي الزمالك عرضا جديدا لنظرائهم في نادي سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق والمعار حاليا في الدورى الليبي.

وجاء ذلك عقب دخول مسئولي نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر من أجل حسم انتقال حسام حسن إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته وعودته مجددا للدوري المصري.

وعرض مسؤولى نادي الزمالك الحصول على خدمات حسام حسن مقابل انتقال عمر السعيد لصفوف سموحة ،بالإضافة إلى مقابل مادي بسيط، فيما كانت رغبة مسؤولي سموحة هي الحصول على خدمات مصطفى فتحى المعار إلى صفوف سموحة في الوقت الحالي بالإضافة إلى قيمة مالية مناسبة للاستغناء عن خدمات حسام حسن.

وينتظر مسؤولى نادي سموحة الرد النهائي من الزمالك لحسم انتقال اللاعب بصفة نهائية خصوصا في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب.