الجامعة العربية: محاولة الوقيعة بين العرب والأفارقة «مسعى إثيوبي بائس»

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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن التوجه لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة لم يكن سهلا أو سلسلا، لافتا إلى أن الفكرة في التوجه لمجلس الأمن تتمثل في ضرورة إحاطة هذا المجلس الذي تقع عليه مسئولية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بخطورة الوضع.

وأشار «زكي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز»، إلى أن إتخاذ المجلس قرار أو لم يتخذ قرارا في هذه القضية فهو أمر يرجع له، معلقا: «وإذا وصلنا لهذه المرحلة فهو أمر يؤسف له، وبالتالي كل دولة تتصرف كما تشاء».

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن محاولة الوقيعة بين العرب والأفارقة بشأن ملف السد الإثيوبي مسعى إثيوبي بائس لدق إسفين بينهم، منوها بأن تصوير الأزمة بأنه خلاف بين العرب من جهة والأفارقة من جهة بسبب سيطرة العرب على الموارد هو تصوير مغلوط.