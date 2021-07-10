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الشهر المقبل.. «فاكسيرا» تزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

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الشهر المقبل.. «فاكسيرا» تزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا الشهر المقبل.. «فاكسيرا» تزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إنه تم الانتهاء من إنتاج أول مليون جرعة، والآن في مرحلة التحليل والتقييم متوقعين الانتهاء في شهر أغسطس المقبل، وإجازة هيئة الدواء المصرية له بنزوله للسوق.

وأضافت الدكتورة هبة والي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن التجارب الإكلينيكية بدأت فوق الـ 18 عاما، لكنه لم يتم إدراج الحوامل داخل الدراسات الإكلينيكية وبالتالي هن ضمن الفئة المستبعدة للتطعيم.

وأوضحت أن المستهدف بنهاية العام الحالي طرح 80 مليون جرعة بتوجيهات من القيادة السياسية، وتم الحصول على موافقة مبدئية من الشركة المنتجة للمواد الخام للقاح.

وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل حاليا على اختيار مركز إقليمي في إقليم شرق المتوسط ليكون مركز لإنتاج لقاحات كورونا لتوزيعه على دول الإقليم، لافتة إلى أن من أول الدول التي لها خبرة في إنتاج اللقاحات، مؤكدة وضع خطة برفع كفاءة الإنتاج للقاحات بتوجيهات من الرئيس .

المصرى اليوم

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