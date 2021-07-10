الأهلي يشترط الحصول على 8 ملايين جنيه للاستنغاء عن ناصر ماهر

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وافق الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة ميتسو موسيمانى المدير الفنى، على رحيل ناصر ماهر عقب نهاية الموسم الجارى، وحددت لجنة التخطيط مبلغ 8 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائى وتنتظر وصول عرض رسمى للاعب من أجل إنهاء إرتباطه بالنادى، ويسعى موسيمانى لتجديد دماء الفريق بعناصر جديدة حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق الموسم المقبل.

كما يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بدراسة ملف الراحلين من اللاعبين الأجانب من صفوف الأهلي.

وقالت مصادر إن المدرب يرغب في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، منه والتر بواليا وجونيور أجايي، كما تدرس إدارة النادي الأهلي رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بهدف أجل إنعاش خزينة النادي الأهلي، خاصة أن وكيل اللاعب قدم عدة عروض في الدوري التركي ودول الخليج، ليكون من ضمن اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي في الموسم 2021 و2022.