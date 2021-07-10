الجونة يسعى لحسم التعاقد مع نجم الأفريقي التونسي

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يسعى مسؤولو نادي الجونة، للتعاقد مع أحمد خليل، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأفريقي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية أن الجونة قدم عرضًا رسميًا لأحمد خليل، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل حسم التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال لاعب حر.

وأضافت الصحيفة أن الجونة استغل انتهاء تعاقد أحمد خليل مع نادي الأفريقي للدخول في مفاوضات معه من أجل ضمه لصفوف الفريق الساحلي، بادية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب لا يمانع تجديد تعاقده مع الأفريقي التونسي، ولكن بشرط حصوله على مستحقاته المتأخرة.

يُذكر أن الجونة، بدأ في الاستعداد للموسم الجديد مبكرًا، حيث قام بتفعيل بند شراء المدافع محمود الجزار، من الأهلي مقابل 5 ملايين جنيه، وذلك بناء على طلب رضا شحاتة، المدير الفني للفريق.