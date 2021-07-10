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مواطنون يطالبون أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في مداخل الطرق وربطها بالأحياء

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عشوائية مدخليْ "الريان والعسيلة".. وكوبري الدائري الرابع مكانك راوح!

مواطنون يطالبون أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في مداخل الطرق وربطها بالأحياء

وقفت "سبق"، على الجزء المغلق من الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة؛ بالتحديد كوبري تقاطع طريق الشرائع "المعيصم"، والذي لم يتم الاستفادة منه منذ بدء إنشاء الطريق قبل سنوات عدة.

وأظهرت الصور، إغلاق الكوبري المتعثر؛ فيما أغلقت الصبات الخرسانية جنباته، برغم أهميته لربطه بأحياء عدة، إلى جانب امتداده بشكل مباشر مع المشاعر المقدسة.

وأعرب السكان، عن امتعاضهم الشديد من عشوائية مدخلي مخطط الريان وحي العسيلة؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون ربط تلك الأحياء بالطريق الدائري الرابع، بعيدًا عن الوضع الحالي الذي وصفوه بالعشوائي.

وطالبوا المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة التي تعتبر الجهة المشرفة على تنفيذ الطريق الدائري الرابع بمكة؛ بضرورة استحداث مداخل للأحياء يمكن للسكان من خلالها الدخول والخروج بسهولة دون الذهاب إلى مسافات بعيدة من أجل الدخول أو الخروج من وإلى الأحياء.

مواطنون يطالبون أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في مداخل الطرق وربطها بالأحياء

مواطنون يطالبون أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في مداخل الطرق وربطها بالأحياء

مواطنون يطالبون أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في مداخل الطرق وربطها بالأحياء

مواطنون يطالبون أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في مداخل الطرق وربطها بالأحياء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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