المقاولون العرب يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الناشئين

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اعتمد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة، تشكيل قطاع الناشئين بالنادي للموسم الجديد 2021 /2022.

واجتمع محمد رضوان رئيس القطاع مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وطالبهم بمواصلة الإنجازات التي تحققت الموسم الماضي والذى شهد تصعيد العديد من نجوم القطاع للتدريب مع الفريق الأول.

جاء التشكيل النهائي للقطاع كالتالي:

مواليد 2001عبدالعزيز مصطفى (زيزو) مدير فني وأحمد كمونه مدرب عام وتونسي سيد مدرب حراس مرمى وتامر عادل اخصائي اصابات وسعيد صابر إداري

مواليد2002: محمود العارف مدير فني وحماده يوسف مدرب عام واحمد صابر مدرب حراس مرمى ومصطفى احمد اخصائي أصابات وعلى سعد اداري

مواليد 2003: محمد عبدالعزيز زيزو مدير فني وسعد عبدالباقي مدرب عام واحمد صابر مدرب حراس مرمى وليد رشاد اخصائي اصابات وهاني عدلي اداري

مواليد 2004: محمود الشيمي مدير فني وطلعت حسن مدرب عام وماهر سليمان مدرب حراس مرمى واحمد حسام اخصائي أصابات وهاني عدلي اداري

مواليد2005: احمد سعيد مدير فني وكريم محمد رضوان مدرب عام وماهر سليمان مدرب حراس مرمى واحمد عثمان اخصائي اصابات وعلى سعد اداري

ويضم تشكيل الجهاز الفني لفريق 2006 كلا من: مجدى مصطفى مدير فنى وهيثم حسين مدرب عام وايمن هريدي مدرب حراس مرمى وعبدالغني حسين ادارى الفريق

فيما يضم الجهاز الفني لفريق2007: سامح يوسف مدير فنى ومصطفى مارين مدرب عام وسعيد صابر ادارى،

ويتكون إدارة قطاع الناشئين من محمد عادل مشرف عام على الكرة، ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، وعبدالفتاح صالح المدير الإداري للقطاع، وهشام علاء رئيس الجهاز الطبي، واحمد حسام مدير الوحدة الطبية، وحسن حسام سكرتير قطاع الناشئين، ومحمد عبدالله المنسق الإعلامي، يحيى ابراهيم المنسق الطبي، وعمر محمود القيد الالكتروني.