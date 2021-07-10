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ليكيب الفرنسية: ميسي يخسر 100 ألف يورو يوميًا

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ليكيب الفرنسية: ميسي يخسر 100 ألف يورو يوميًا ليكيب الفرنسية: ميسي يخسر 100 ألف يورو يوميًا

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كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، عن تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لخسائر مالية كبيرة، بعد تأخر تجديد عقده مع برشلونة.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد، وبحسب صحيفة «ليكيب«الفرنسية، فإن ميسي توقف عن ربح 100 ألف يورو يوميًا، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي كان يحصل على 138.90 مليون يورو في الموسم الواحد بدون الضرائب.

ويستعد ميسي رفقة منتخب بلاده لخوض مباراة مصيرية، فجر غد الأحد، أمام البرازيل، في نهائي كوبا أمريكا، ورغم الإنجازات الكبيرة لميسي على المستوى الشخصي أو مع فريقه برشلونة، إلا أنه لم يحقق أي بطولة مع الأرجنتيني حتى الآن، لذلك يسعى بكل قوته لقيادة منتخب بلاده لحصد اللقب.

ولم يحقق المنتخب الأرجنتيني لقب هذه البطولة منذ عام 1993، فيما يرجع آخر لقب توج به المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لعام 2019.

المصرى اليوم

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