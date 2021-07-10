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ساوثجيت: إيطاليا فريق استثنائي.. وويمبلي يمنحنا طاقة هائلة

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ساوثجيت: إيطاليا فريق استثنائي.. وويمبلي يمنحنا طاقة هائلة ساوثجيت: إيطاليا فريق استثنائي.. وويمبلي يمنحنا طاقة هائلة

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أكد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن نهائي يورو 2020 الذي سيجمع الأسود الثلاثة بإيطاليا، سيشهد بدون شك مواجهة بين أفضل فريقين في البطولة.

ونجحت إنجلترا في الوصول إلى نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ مونديال 1966، إلا أن رضا الأسود الثلاثة لن يكتمل إلا بالتتويج باللقب بحسب ساوثجيت.

وقال ساوثجيت بحسب ما نقل موقع «سكاي سبورتس»: يجب أن نكون في أفضل حالة لنا للفوز بالمباراة، هم فريق استثنائي، وبدون شك، أفضل فريقين في البطولة وصلا إلى المباراة النهائية، وبالتالي سيتوج باللقب من سيقدم الأداء الأفضل في يوم المباراة.

وأضاف: عند الوصول إلى النهائي، يجب أن تحقق الانتصار، سيكون الأمر صعبًا نعرف ذلك، ولكن هذا هو طموحنا وإيماننا.

وواصل أتابع إيطاليا منذ عامين، وأعرف العمل الذي يقدمه روبرتو مانشيني (مدرب إيطاليا)، يملكون أسلوب لعب واضحًا، وروح عالية وطاقة هائلة، يملكون أيضًا انضباطًا خططيًا مثل كل الفرق الإيطالية، ولكنهم يقدمون أسلوبًا مختلفًا عن الفرق الإيطالية التي تابعتها عندما كنت أصغر في العمر.

وتابع «نشعر بالإثارة لتحضيرنا لنهائي اليورو، ندرك أن الرحلة كانت رائعة حتى النهائي، ولكن نحن هنا للفوز، ونواجه فريقًا يملك أفضل سجل في كرة القدم الأوروبية في آخر 3 أعوام، ويضم لاعبين أصحاب خبرة بقيادة مدرب رائع.

واستكمل: «الملعب (ويمبلي) منحنا طاقة هائلة، وستتواجد جماهير إيطالية يوم الأحد وستكون الأجواء رائعة، ولكن هذا لا يمثل ضغطًا علينا، لا نشعر بالضغط للعب على أرضنا، هذا أمر إيجابي.

وأتم: كان من الرائع الذهاب إلى روما (في ربع النهائي)، كان من المهم في تلك اللحظة الخروج من إنجلترا، والتحضير بشكل مختلف، وقدمنا مباراة جيدة في ملعب رائع ألهمنا، ولكن العودة إلى ويمبلي أمر إيجابي للغاية لنا.

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