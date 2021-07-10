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الأهلى يختتم تحضيراته لمواجهة المقاصة بالدورى

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الأهلى يختتم تحضيراته لمواجهة المقاصة بالدورى الأهلى يختتم تحضيراته لمواجهة المقاصة بالدورى

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد موسيماني جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران أكد خلالها أهمية مباراة المقاصة في مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز؛ لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.

ويستعد الأهلي لمباراة مصر المقاصة التي تقام مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في رحلة الدفاع عن اللقب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف.

المصرى اليوم

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