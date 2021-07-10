الأندية الإسبانية تتوحد.. عرضت على برشلونة المساعدة لتجديد عقد ميسى

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أكد برنامج «EltranzitorOC» بإذاعة «أوندا ثيرو» الإسبانية الشهيرة، أن أندية الدوري الإسباني لكرة القدم مستعدة لمساعدة برشلونة ماليا ليتمكن من تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويواجه برشلونة صعوبات في إيجاد صيغة تمكنه من تجديد عقد ميسي، من دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف، حيث يعاني النادي على المستوى المالي، ولا تسمح له إمكاناته الحالية بتقديم عرض ضخم لأي لاعب.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني في الثلاثين من يونيو الماضي، وبات ميسي لاعبا حرا ويمكنه التوقيع لأي ناد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وادعى الصحفي ببرنامج «EltranzitorOC»، روبيرتو جوميز، أن رؤساء كبار الأندية في الدوري الإسباني لكرة القدم مستعدون لمساعدة نادي برشلونة ماليا من أجل تجديد عقد قائده ميسي والإبقاء عليه في «كامب نو».

وأشار جوميز إلى أن هؤلاء الرؤساء، دون أن يذكر أسماءهم، يعرفون أن وجود ميسي يمنح برشلونة الأفضلية عليهم رياضيا، لكنهم يعرفون أيضاً أن الليجا ستعاني كثيرا على المستوى الاقتصادي بعد رحيل النجم الأرجنتيني.

وقال جوميز: «لا يُستبعد أن يعرض بعض رؤساء الأندية في الدوري الإسباني خدماتهم المالية على النادي الكتالوني للمساعدة في الإبقاء على ميسي، فهم عايشوا تأثير رحيل رونالدو على الليجا، ويعرفون أن انهيارها الكلي سيتحقق برحيل البولجا».

وأثار رئيس الليجا (الرابطة)، خافيير تيباس، شكوكا حول قدرة ميسي على التجديد في برشلونة قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في أغسطس المقبل، بسبب قانون اللعب النظيف، مشيرا إلى أن الرابطة لن تسمح لفريق برشلونة بتجاوز حدود الرواتب في المسابقة، من أجل تسهيل تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي.

وقال خافيير تيباس: «سيكون من المستحيل التوقيع مع ميسي بنفس شروط العقد القديم له، لا أعتقد أن هناك أي فريق في أوروبا يمكنه دفع هذا المبلغ في عقده السابق، وليس برشلونة فقط».

وتابع: «قرار بقاء ميسي أو رحيله لا يعود لي، وإنما لبرشلونة، أنا لا أعلم ما إذا كان سيلعب لهم الموسم القادم، لكن نأمل أن يتمكنوا من حل المشكلة حتى يبقى هنا في إسبانيا، نريد دائما استمرار أفضل اللاعبين هنا، كريستيانو رونالدو ونيمار غادرا (إسبانيا)، ولكننا ما زلنا ننمو».

وأقر المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بأنه قلق بشأن سقف رواتب اللاعبين الذي تحدده رابطة الدوري الإسباني، والتي تعرقل تجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وقال كومان خلال بطولة خيرية للجولف عندما سئل عن مستقبل ميسي: «عندما لا يتم حل مشكلة ما، يجب أن تقلق».

وأوضح: «لكنني أثق تماما برئيسنا (خوان لابورتا) لإصلاح هذه المشكلة، وآمل (أن يحدث ذلك) لأنه من المهم جدا للنادي، ولكن أيضا بالنسبة لليغا، أن يبقى أفضل لاعب في العالم، وعلينا جميعا أن نبذل جهدا من أجله للبقاء معنا».